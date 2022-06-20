FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet'ten Arda Güler sözleri!
Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet A Spor'a açıklamalarda bulundu. Karaahmet, "Fenerbahçe düşünürse Arda Güler'i oynatmak isteriz. Arda çok değerli bir futbolcu Türkiye için ama oynaması lazım. Oynatmalıyız. Giresunspor'da bu sene kiralık oyuncular alacak. Kampa kadar mevcut kadroya 5-6 oyuncu katmak istiyoruz" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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