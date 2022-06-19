FENERBAHÇE HABERİ - Mesut Özil kız kardeşinin düğününde oynadı
Fenerbahçe'de Mart ayında kadro dışı kaldıktan sonra yeni teknik direktör Jorge Jesus tarafından da affedilmeyen Mesut Özil, Almanya'ya gitmişti. Özil, Almanya'da kız kardeşi Duygu Özil'in düğün törenine katıldı. Tecrübeli futbolcunun düğünde oynadığı görüntüler sosyal medyaya yansıdı. İşte o anlar...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:12
Mesut Özil kız kardeşinin düğününde oynadı 19 Haziran 2022 | 12:00
01:38
Kanarya'dan Abdülkerim hamlesi! İşte o teklif... 18 Haziran 2022 | 12:00
01:56
Dimitris Itoudis adım adım F.Bahçe'ye! 17 Haziran 2022 | 12:00
05:27
Kanarya'dan Artem Dzyuba hamlesi! 16 Haziran 2022 | 12:00
01:51
Flaş Jesus sözleri! "Aldığım izlenim..." 16 Haziran 2022 | 12:00
07:37
Bruma İstanbul'da! İşte ilk görüntüler... 15 Haziran 2022 | 12:00
02:22
Jesus sahaya indi F.Bahçe sezonu açtı! İşte o görüntüler 15 Haziran 2022 | 12:00
01:44
F.Bahçe eski G.Saraylı yıldızın peşinde! 15 Haziran 2022 | 12:00