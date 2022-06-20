Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'tan oyunculara yakın takip!
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus oyuncuları yakından takip ederken; milli takımlarda bulunan 7 futbolcu idmanda yer almadı. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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