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Fenerbahçe Sivasspor maçı sonrası Erman Toroğlu'dan Altay Bayındır eleştirisi!

Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı karşılaşma 1-1 sona erdi. Mücadele sonrası Erman Toroğlu'dan çaropıcı bir yorum geldi. Toroğlu, "Altay'ın yaptığı iş şımarıklık ve ukalalık, çok net! Havaya giriyorlar hemen. Kalecisin senin çalım atma şansın yok." dedi.
12.09.2021
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