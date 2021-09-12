Fenerbahçe Sivasspor maçı sonrası Erman Toroğlu'dan Altay Bayındır eleştirisi!

Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı karşılaşma 1-1 sona erdi. Mücadele sonrası Erman Toroğlu'dan çaropıcı bir yorum geldi. Toroğlu, "Altay'ın yaptığı iş şımarıklık ve ukalalık, çok net! Havaya giriyorlar hemen. Kalecisin senin çalım atma şansın yok." dedi.

ABONE OL