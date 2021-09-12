Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Attila Szalai neden ilk 11'de yok?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Zorlu maç öncesi sarı lacivertlilerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, Szalai'nin neden yedek kulübesinde olduğunu da açıkladı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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