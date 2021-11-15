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FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'nın Fenerbahçe geleceği belli oluyor! "Derbiyi kaybederse..."

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında dev derbide Galatasaray'a konuk olacak. Şampiyonluk yarışında kalmak isteyen iki ekibin maçı, ligin de kaderini belirleyecek. A Spor yorumcusu Taner Karaman, derbiyi Fenerbahçe cephesinden yorumladı. Karaman, "Fenerbahçe'nin derbiyi kaybetmesi demek büyük değişikliklerin de beraberinde gelmesi demek. Bu değişim sadece hoca ile kalmayabilir. Fenerbahçe, Galatasaray derbisini kaybederse şampiyonluk ifadeleri zorlaşır." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
15.11.2021
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