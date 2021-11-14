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GALATASARAY FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray için şok ifade! "Kaybeden şampiyonluktan olur"

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Milli ara sonrasında oynanacak olan dev derbiden çıkacak sonuç ligin kaderini belirleyebilir. Galatasaray lider Trabzonspor'un 9 puan, Fenerbahçe ise 10 puan gerisinde. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan derbi hakkında açıklamalarda bulundu. Özcan, "Derbiyi kaybedenin şampiyonluk yarışından kopacağını düşünüyorum. Henüz erken ama Trabzonspor'un 12-13 puan gerisinden kalıyorsun ve diğer büyük takımlara karşı da geride kalıyorsun. Matematiksel ve psikolojik olarak kopma gerçekleşebilir ama ben bu derbinin berabere biteceğini düşünüyorum." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
14.11.2021
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