16 Kasım 2021, Salı
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş Pereira eleştirisi: Teknik heyet ve futbolcular...
Milli aranın ardından Süper Lig2in 13. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini, A Spor yorumcusu Ahmet Akcan değerlendirdi. Akcan, "Fenerbahçe'de teknik heyet ve futbolcular arasında iletişim eksikliği var. Bu da Pereira'nın güvenilirliğini kaybettirdi." dedi. (FB spor haberleri)
16.11.2021
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