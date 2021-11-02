FENERBAHÇE HABERLERİ - Tek suçlu Pereira mı? "Gerçek problem..."

Süper Lig'e aldığı puanlarla iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, son maçını kaybetti. Vitor Pereira'nın gelişi ile birlikte 3'lü savunmaya geçen sarı lacivertli ekip, istenen performansı sahaya yansıtamadı. Özellikle son 3 maçın sonucundan dolayı eleştiri yağmuruna tutulan Pereira, koltuğundan olabilir. A Spor yorumcusu Hamdi Aslan, sorunun kaynağını açıkladı. Aslan, "Ben bu oyuncu kadrosunun neden bu kadar kötü ve istikrarsız olduğunu anlamıyorum. Fenerbahçe'yi Pereira ve oyun sistemi üzerinden aşağıya çekmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Gerçek problemleri öne çıkarmak gerekiyor. bu orta saha doğru oynarsa Fenerbahçe'nin 4'lü savunmaya ihtiyacı yok. Kadro istikrarsızlığı, güvensizliği ortaya çıkardı. Öndeki oyuncuların biraz daha kendilerini eleştirmeli." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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