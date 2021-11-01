01 Kasım 2021, Pazartesi
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçeli futbolculara sitem etti! "Yeni gelen hocayla ne oynayacaksın?"
A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Spor Ajansı programında Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Uluç, "Vitor Pereira'nın futbolcularla bireysel anlamda bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Pereira'nın oyunculardan talepleri belli. Oyuncular da bir karar verecek. Kavganın kimseye bir faydası yok. Hocayla kavga ettiğinizde, hatta hocayı gönderdiğinizde Kayseri ve Galatasaray maçlarını kazanamayacaksın demektir. Yeni gelen hocayla ne oynayacaksın? Ne olmasını bekliyorsun? 6 puan kaybedersen ondan sonra ligin neresini hedefleyeceksin?" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
01.11.2021
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- Futbolculara sitem etti! "Yeni gelen hocayla ne oynayacaksın?"
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