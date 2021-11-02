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FENERBAHÇE HABERLERİ: "Vitor Pereira'yı getirdiyseniz arkasında durun!"

A Spor yorumcusu Murat Özbostan Fenerbahçe'nin gündemine ilişkin yorumlarda bulundu. Özbostan, "Hocaya sahip çıksınlar. Bütün eleştirilere rağmen Pereira'yı getirdiyseniz arkasında durun. Pereira, birçok futbolcu getirdi hiçbirinin faydası olmadı ancak başkan bunu kendisi kabul etti. O yüzden de Fenerbahçe yönetimi, Pereira'ya sonuna kadar sahip çıksın" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
02.11.2021
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Pereira’yı getirdiyseniz arkasında durun! "Pereira'yı getirdiyseniz arkasında durun!" 02.11.2021
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