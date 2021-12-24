24 Aralık 2021, Cuma
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Sergen Yalçın açıkladı! Fenerbahçe'den teklif aldı mı?
A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Son Sayfa programında Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe ile görüştüğü iddialarına dair açıklamalarda bulundu. Domaç, Yalçın'la konuştunu ifade ederek, 49 yaşındaki çalıştırıcının, "Öyle bir teklif zaten gelmedi. Yok öyle bir şey, ben şu anda yurtdışındayım" dediğini belirtti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
24.12.2021
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