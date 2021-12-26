FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe taraftarı maça protesto için mi gidiyor?

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Çaykur Rizespor maçında yönetimi istifaya çağıran taraftar, bu maçta da protestolarına devam edebilir. Konu hakkında maç öncesinde Fenerbahçe Spor Kulübü'nden resmi bir açıklama geldi. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, detayları aktardı. İşte detaylar. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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