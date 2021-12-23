23 Aralık 2021, Perşembe
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FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Fenerbahçe'ye en uygun hoca adayı! "Krize alışık birisi"
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Sarı lacivertli ekipte Vitor Pereira'dan alınan koltuğa 4 farklı aday var. A Spor yorumcusu Ozan Zeybek, en uygun adayı açıkladı. Zeybek, "Fenerbahçe bu dönemde yerli bir isme dönerse hata yapmış olur. Ondan dolayı İsmail Kartal olmamalı. Joachim Löw'ün Fenerbahçe'ye uygun bir isim olduğunu düşünmüyorum. Benim profilime Slaven Bilic daha uygun. Löw uzun yıllar boyunca kulüp takımı çalıştırmadı ve bu tarz krizlere alışık değil. Löw burada harcanır. Fenerbahçe'ye aslında Alex De Souza yakışır ama bu dönemde o da harcanır." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
23.12.2021
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