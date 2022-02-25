FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Sosa'ya sert eleştiri! "Futbol onu bırakmış"
UEFA Konferans Ligi play-off turu ikinci maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Slavia Prag karşısında 3-2 kaybetti. A Spor yorumcusu Volkan Demir, Sosa ve Pelkas'ı sert sözlerle eleştirdi. Demir, "Sosa futbolu bırakmasa da futbol Sosa'yı bırakmış. Pelkas geçen sezonla bu sezon arasında inanılmaz farklı. Sosa ve Pelkas savunmada bu kadar kötü olmamalı." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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