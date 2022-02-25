FENERBAHÇE HABERLERİ - Maç sonu sert eleştiri! "Sorun Vitor Pereira ve İsmail Kartal"
UEFA Konferans Ligi play-off turu ikinci maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Slavia Prag karşısında 3-2 kaybetti. A Spor yorumcusu Ozan Zeybek sarı lacivertlilerdeki asıl sorunu açıkladı. Zeybek, "Fenerbahçe'nin buralara gelmesinin sebebi teknik direktör. Sezon başında Vitor Pereira oyuncuları sindirip tüm ritmi bozdu. Devamında İsmail Kartal bu takıma bir şey katamaz. Başlarına abi veya sınıf başkanı gibi bir hoca getirmişler." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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