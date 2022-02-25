FENERBAHÇE HABERLERİ - Övgüler sadece Arda Güler'e! "Bu takımda 11 oynar"
UEFA Konferans Ligi play-off turu ikinci maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Slavia Prag karşısında 3-2 kaybetti. Sonradan oyuna dahil olan genç yıldız Arda Güler övgüleri alan tek isim oldu. A Spor yorumcusu Volkan Demir genç oyuncuyu övdü. Demir, "Arda bu takımda ilk 11 oynar." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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