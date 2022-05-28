FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Fenerbahçe'ye dünya yıldızı getiriyor! "Tam bir kamikaze"
Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus geçiyor. Gelecek hafta İstanbul'a gelecek olan tecrübeli Real Betis forması giyen William Carvalho'yu da beraberinde getirecek. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, yıldız ismi değerlendirdi. Alpaslan, "Ligimiz için iyi bir oyuncu. Bu tarz oyuncuları getiriyorsan fersah fersah... Oyun içinde her yerde görebilirsin. Tam bir kamikaze. Bütün delikleri kapatır." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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