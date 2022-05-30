FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Abdülkerim Bardakçı ilgisi büyüyor! "Şampiyonluk hedefine..."
Fenerbahçe stoper takviyesini Konyaspor'dan yapmak istiyor. Gösterdiği performans ile sezona damga vuran Abdülkerim Bardakçı yaz transfer döneminde Konyaspor'dan ayrılabilir. A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, Fenerbahçe'nin Abdülkerim Bardakçı'ya olan ilgisi hakkında konuştu. Akcan, "Fenerbahçe, 4 büyükler arasında en az stoper transferine ihtiyaç duyan takım. Süper Lig'de sezon boyunca kullanabileceğiniz 3 tane kaliteli stoperi var. Bu 3 iyi stopere rağmen Abdülkerim Bardakçı ile ilgileniyorsa Fenerbahçe'nin şampiyonluk hedefine ulaşmak için dördüncü stoperi de kaliteli bir transfer ile tamamlamak istiyor. Defansif yönde başarılı olduğu kadar hücuma da desteği iyi derecede var." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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