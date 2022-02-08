FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Fenerbahçe'yi Ziraat Türkiye Kupası'ndan eleyen gol! Santra yapılmadı
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u konuk etti. 90 dakikaya kadar 0-0 giden maçta hakem 3 dakikalık uzatma verdi. Maçın son anında Kayserispor serbest vuruş kazandı. Fenerbahçe altyapısından yetişen Ramazan Civelek topun başına geçti. Civelek'in vuruşunda top Mergim Berisha'dan sekti ve yön değiştirerek ağlara gitti. Golden sonra hakem maçı bitirdi ve Çeyrek Final'e çıkan takım Kayserispor oldu. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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