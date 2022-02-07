FENERBAHÇE HABERLERİ: Canlı yayında açıkladı! Napoli Kim Min-Jae için Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptı
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Kim Min-Jae için resmi teklif geldi. İtalyan devi Napoli, Güney Koreli savunmacı için sarı lacivertlilere teklifte bulundu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:07
İtalyan devinden Kim Min-Jae için resmi teklif! 07 Şubat 2022 | 12:00
01:12
F.Bahçe'ye şok eleştiri! "Günü kurtarma işleri" 06 Şubat 2022 | 12:00
03:15
Flaş F.Bahçe yorumu! "Kadroyu görünce maçı kazanamayacağını anladım" 06 Şubat 2022 | 12:00
00:30
Toroğlu'dan yönetimine şok sözler! "F.Bahçe elden gidiyor" 05 Şubat 2022 | 12:00
00:47
F.Bahçeli oyunculara ve Kartal'a sert sözler! "Tatilden gelmişler" 05 Şubat 2022 | 12:00
01:14
F.Bahçe yönetimine tepki! Tribünler "İstifa" tezahüratlarına devam etti 05 Şubat 2022 | 12:00
00:32
Toroğlu F.Bahçe'yi bu sözlerle eleştirdi! "Ona yardım etmeliler" 05 Şubat 2022 | 12:00
02:04
Valencia'da son durum ne? Başakşehir maçı kadrosuna alınacak mı? 05 Şubat 2022 | 12:00