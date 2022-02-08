FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe taraftarından maç sonu tepki!
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Misafir takımın golü Fenerbahçe altyapısından yetişen Ramazan Civelek'ten geldi. 90+4. dakika gelen gol ile elenen Fenerbahçe'de tribünlerden büyük oranda tepki geldi. İşte o görüntüler.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:20
F.Bahçe taraftarından maç sonu tepki! 08 Şubat 2022 | 12:00
03:52
F.Bahçe'yi Ziraat Türkiye Kupası'ndan eleyen gol! Santra yapılmadı 08 Şubat 2022 | 12:00
04:07
İtalyan devinden Kim Min-Jae için resmi teklif! 07 Şubat 2022 | 12:00
01:12
F.Bahçe'ye şok eleştiri! "Günü kurtarma işleri" 06 Şubat 2022 | 12:00
03:15
Flaş F.Bahçe yorumu! "Kadroyu görünce maçı kazanamayacağını anladım" 06 Şubat 2022 | 12:00
00:30
Toroğlu'dan yönetimine şok sözler! "F.Bahçe elden gidiyor" 05 Şubat 2022 | 12:00
00:47
F.Bahçeli oyunculara ve Kartal'a sert sözler! "Tatilden gelmişler" 05 Şubat 2022 | 12:00
01:14
F.Bahçe yönetimine tepki! Tribünler "İstifa" tezahüratlarına devam etti 05 Şubat 2022 | 12:00