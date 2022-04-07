FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de son durum!
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı konuk edecek. 10 Nisan Pazar günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan derbi mücadelesi öncesinde sarı lacivertli kulüp antrenmanlarına devam ediyor. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul ve A Spor yorumcusu Volkan Demir son bilgileri aktardı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
13:29
Samuel'den G.Saray sözleri! 07 Nisan 2022 | 12:00
14:46
Derbi öncesi F.bahçe'de son durum! 07 Nisan 2022 | 12:00
02:41
Yabancı öğrencilerden F.Bahçe şarkısı! 07 Nisan 2022 | 12:00
00:27
Kim Min Jae için flaş yorum! 07 Nisan 2022 | 12:00
01:46
Kartal'ın zor kararı! Arda ve Ferdi... 06 Nisan 2022 | 12:00
01:15
Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi flaş yorum! 05 Nisan 2022 | 12:00
00:35
Berisha'dan gençlere futbol dersi 04 Nisan 2022 | 12:00
01:09
Kartal ile devam edilecek mi? 04 Nisan 2022 | 12:00