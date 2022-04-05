Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi flaş yorum!
Süper Lig'in 32. haftası dev derbiye sahne alacak. Fenerbahçe Süper Lig'in ilk yarısında deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Galatasaray'ı Kadıköy'de konuk edecek. A Spor yorumcusu Güvenç Kurtar derbi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kurtar, "Fenerbahçe-Galatasaray maçını kaybeden hoca yolcu olur." ifadelerinde bulundu.
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