Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı izle! Kadıköy'de ilk 11'ler nasıl olacak? FB - GS canlı maç izle
Fenerbahçe derbi maçında Galatasaray'ı Kadıköy'de konuk ediyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için Süper Lig'i 2. sırada bitirmek isteyen sarı-lacivertliler taraftarlarının önünde kazanmak istiyor. Sarı-kırmızılılar ise kötü geçen sezonu Fenerbahçe galibiyeti alarak mutlu kapatmak istiyor. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi heyecanı anbean aspor.com.tr'de yaşanacak.
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