FENERBAHÇE HABERLERİ: Flaş Michy Batshuayi ve kırmızı kart yorumu! "Haksız şekilde ihraç edildi"
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. A Spor yorumcusu Yusuf Kenan Çalık, Michy Batshuayi'nin kırmızı kartını yorumladı. Çalık, "Eski bir hakem değilim ama bir futbolsever olarak bakarsam bence iki sarı kart da tartışmaya açık. Yüzde 100 haksız bir şekilde oyundan ihraç edildi." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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