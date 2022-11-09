Flaş Fenerbahçe sözleri! "Her maç başlangıcında..."
A Spor yorumcusu Mehmet Yozgatlı, Fenerbahçe ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yozgatlı, "Fenerbahçe de Sivasspor da perşembe günü Avrupa'da bizi başarılı bir şekilde temsil etti ama Fenerbahçe her maça önde baskılı, coşkulu ve istekli başlıyor. Bu çok önemli." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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