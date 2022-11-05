Flaş Fenerbahçe sözleri! "Maçları keyif veriyor"
A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çorlu, "Fenerbahçe'nin maçları keyif veriyor. 2-0'ın yaradığı yerde üçüncü, dördüncü golü arayan bir Fenerbahçe gerçekten keyif veriyor" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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