Emre Mor Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Fatih Karagümrük forması giyen Emre Mor'u transfer edeceği ve takasla Ozan Tufan'ı İstanbul ekibine göndereceği öne sürülmüştü. Konuyla ilgili A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul'a konuşan Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, "Haberler asılsız, Ali Koç ile görüşmemizde gündeme gelmedi." dedi. (FB spor haberi)
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