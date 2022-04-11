Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal Galatasaray maçı sonrası konuştu!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Galatasaray'ı 2-0 ile geçti. Dev derbi sonrası sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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