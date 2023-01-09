FENERBAHÇE HABERLERİ - Canlı yayında Galatasaray mağlubiyeti sonrası flaş sözler!
A Spor yorumcularından Yusuf Kenan Çalık, canlı yayında Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi mağlubiyetini değerlendirdi. Çalık, derbide Jorge Jesus'un sisteminin başarısızlığının nedenini "Kelebek etkisi" ifadesiyle açıkladı. İşte o sözler...
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