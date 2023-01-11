FENERBAHÇE HABERLERİ: Samet Akaydin için flaş sözler
Adı bir süredir Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Samet Akaydin transferinde mutlu sona sarı-lacivertliler ulaştı. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, Samey Akaydın hakkında dikkat çeken ifadelerde bulundu. İşte Alpaslan'ın o sözleri... | FB SPOR HABERLERİ...
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