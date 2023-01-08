Erman Toroğlu'dan Fenerbahçeli oyuncuya sert eleştiri! "Baba çok yorgun"
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, dev derbide karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip mücadeleyi 3-0 kazandı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, derbiden sonra F.Bahçeli oyuncu İrfan Can Kahveci'yi sert sözlerle ele��tirdi. Toroğlu, "İrfan Can 15 dakika oynuyor. Baba çok yorgun. " dedi. | Fenerbahçe haberleri
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