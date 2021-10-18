FENERBAHÇE HABERLERİ... Altay Bayındır: Sonuna kadar mücadele edeceğiz!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu. Sarı lacivertli taraftarlar, müsabaka sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı'nda takımı karşıladı. Havalimanı'ndaki taraftarlara konuşma yapan Altay Bayındır, "Herkese çok teşekkür ederiz. Sizin ne kadar başarıya aç olduğunuzu biliyoruz. Bugünü bir kenara bırakacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. İnşallah sonu şampiyonlukla biter" dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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