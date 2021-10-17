17 Ekim 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası Mesut Özil'i eleştirdi!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Toroğlu, "Al sana Mesut. Ben olsam Mesut'u oynatmazdım bugün. Bütün Trabzonspor ileri geri geliyor. Mesut ortada yok. Mücadelelerde hiç yok" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
17.10.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Nevzat Dindar: ''Trabzonspor'da Saha Lideri Bakasetas'' A Spor/ Spor Ajansı/ 16.10.2021
- Canlı yayında açıklandı! "Doğru değerlendirilmiyor"
- Trabzonspor otobüsü stada gidiyor!
- Derbi öncesi flaş Hamsik gelişmesi! Oynayacak mı?
- Ali Koç'tan maç sonu açıklama: Trabzonspor'u tebrik ediyorum
- Cengiz yönetimi 2020 yılı için ibra edilecek mi?
- Toroğlu'dan Mesut Özil'e eleştiri!
- Cengiz yönetimi 2020 yılı için ibra edilecek mi?
- Toroğlu'dan Altay Bayındır'a flaş eleştiri: Topu içeri aldın
EN YENİLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...