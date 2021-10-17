A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası Mesut Özil'i eleştirdi!

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Toroğlu, "Al sana Mesut. Ben olsam Mesut'u oynatmazdım bugün. Bütün Trabzonspor ileri geri geliyor. Mesut ortada yok. Mücadelelerde hiç yok" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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