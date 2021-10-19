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FENERBAHÇE HABERLERİ - Şok Fenerbahçe sözleri! "Soyadıyla oynamak abest oldu"

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor deplasmanında mağlup olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. maçında Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk edecek. Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı sonrasında girdiği olumsuz havayı değerlendiren A Spor yorumcusu Ümit Akdan, "Fenerbahçe'nin kırılgan bir yapısı var. 'Bütün sistem bizim üzerimize geliyor' şeklinde düşünüyorlar. Belki çok başarılı bir maç yönetmedi ama Ali Şansalan'ın soyadıyla oynamak biraz abest oldu. Bir takımı tutupta diğerini doğramak gibi bir düşüncesi yoktu. Olsaydı Szalai'nin Cornelius'u kündelediği pozisyonda direk penaltıyı verirdi. Orada penaltıyı VAR verdi." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB haberi)
19.10.2021
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