FENERBAHÇE HABERİ: Başakşehir maçında sakatlık yaşayan Livakovic stadyumdan böyle ayrıldı!
Fenerbahçe'de, Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Dominik Livakovic, mücadele sonrası stadyumdan böyle ayrıldı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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