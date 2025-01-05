Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert sözler!
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Rakibini 2-1 mağlup eden sarı-lacivertlilerden maç sonunda Galatasaray için sert açıklama geldi. İşte ayrıntılar...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
15:36
F.Bahçe'den G.Saray'a sert sözler! 05 Ocak 2025 | 12:00
00:48
Samandıra'da F.Bahçe Başkanı Ali Koç ve futbolculara protesto! 21 Aralık 2024 | 12:00
00:04
Livakovic stadyumdan böyle ayrıldı! 15 Aralık 2024 | 12:00
04:47
FENERBAHÇE HABERİ | Acun Ilıcalı'dan Barış Alper Yılmaz sözleri! 10 Aralık 2024 | 12:00
00:52
F.Bahçeli bir taraftar, takımı için kurşun döktürdü! 09 Aralık 2024 | 12:00
01:29
Acun Ilıcalı'dan Talisca açıklaması! 04 Aralık 2024 | 12:00
02:12
Acun Ilıcalı: G.Antep maçında lehimize hata yapıldı! 04 Aralık 2024 | 12:00
00:21
"G.Saray'ın değil Eyüpspor'un hakkı yendi!" 05 Aralık 2024 | 12:00