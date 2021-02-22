Fenerbahçe Göztepe maçı sonrası Ozan Zeybek: Bu takım Erol Bulut ile şampiyon olamaz

Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Ozan Zeybek, Fenerbahçe'nin Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu karşılaşmanın ardından teknik direktör Erol Bulut hakkında sert ifadelerde bulundu. Zeybek, "Fenerbahçe için yüzleşme vakti. Bu teknik adamla şampiyon olamaz" dedi. (FB spor haberleri)

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