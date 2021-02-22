22 Şubat 2021, Pazartesi
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Fenerbahçe-Göztepe maçı sonrası Ozan Zeybek: Fenerbahçe'nin yeni sezondaki forveti Boupendza olur
Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Ozan Zeybek, Fenerbahçe'nin gelecek sezon transferleri hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu. Zeybek, "Fenerbahçe'nin yeni sezondaki forveti Boupendza olur" dedi. (FB spor haberleri)
22.02.2021
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