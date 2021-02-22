22 Şubat 2021, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Fenerbahçe-Göztepe maçı sonrası Ozan Zeybek: Fenerbahçe'nin yeni sezondaki forveti Boupendza olur

Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Ozan Zeybek, Fenerbahçe'nin gelecek sezon transferleri hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu. Zeybek, "Fenerbahçe'nin yeni sezondaki forveti Boupendza olur" dedi. (FB spor haberleri)
22.02.2021
ABONE OL

DİĞER
Canlı yayında F.Bahçe'nin yeni forvetini açıkladı! Canlı yayında F.Bahçe'nin yeni forvetini açıkladı! 22.02.2021
Toroğlu'dan Bulut'a şok sözler! F.Bahçe'nin teknik direktörü değil Toroğlu'dan Bulut'a şok sözler! "F.Bahçe'nin teknik direktörü değil" 21.02.2021
Fenerbahçe-Göztepe maçı sonrası Feyyaz Uçar: Erol Bulut takımına konsantre ol Fenerbahçe-Göztepe maçı sonrası Feyyaz Uçar: Erol Bulut takımına konsantre ol 21.02.2021
Erman Toroğlu: Fenerbahçe kötü değil çok kötü Erman Toroğlu: Fenerbahçe kötü değil çok kötü 21.02.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Erol Bulut: Yeterince pozisyon üretemedik Erol Bulut: Yeterince pozisyon üretemedik 21.02.2021
Toroğlu'dan Mesut yorumu! Ben nereye düştüm diyordur Toroğlu'dan Mesut yorumu! "Ben nereye düştüm diyordur" 21.02.2021
Futbol adına konuşacak bir şey bulamıyoruz "Futbol adına konuşacak bir şey bulamıyoruz" 21.02.2021
Toroğlu'dan sert eleştiri! F.Bahçe futbol oynamıyor Toroğlu'dan sert eleştiri! "F.Bahçe futbol oynamıyor" 21.02.2021
Fenerbahçe ile Göztepe 54. randevuda Fenerbahçe ile Göztepe 54. randevuda 21.02.2021
Fenerbahçe Göztepe'yi ağırlayacak Fenerbahçe Göztepe'yi ağırlayacak 21.02.2021
Transfer detaylarına açıklık getirdi! Cengiz Ünder F.Bahçe'ye gelecek mi? Transfer detaylarına açıklık getirdi! Cengiz Ünder F.Bahçe'ye gelecek mi? 20.02.2021
F.Bahçe'ye müjdeyi verdi! Mesut Özil ve Pelkas... F.Bahçe'ye müjdeyi verdi! "Mesut Özil ve Pelkas..." 20.02.2021
Fenerbahçe'de Szalai'nin partneri kim olacak? Fenerbahçe'de Szalai'nin partneri kim olacak? 19.02.2021
Belözoğlu: Bütün hakemlere güvenmek istiyorum Belözoğlu: Bütün hakemlere güvenmek istiyorum 19.02.2021
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu için flaş sözler! Ezeli rakipleri adına... Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu için flaş sözler! "Ezeli rakipleri adına..." 19.02.2021
Emre Belözoğlu'nun hakem tepkisi! İşte nedeni Emre Belözoğlu'nun hakem tepkisi! İşte nedeni 18.02.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe Göztepe maçında dikkat çeken anlar! Emre Belözoğlu ve Erol Bulut...
Erzurumspor-Hatayspor maçına o görüntüler damga vurdu! Buharlı zemin...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli yıldız açıkladı! "Bayern Münih'ten teklif aldım"
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! Emre Belözoğlu devreye girdi
Alanyaspor-Galatasaray maçı sonrası o isme büyük övgü! "Ustalığını konuşturdu"
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan transferde ses getirecek harekat! Hakan Çalhanoğlu...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör