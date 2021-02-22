Fenerbahçe-Göztepe maçının ardından Mehmet Emin Uluç: Kadıköy yol geçen hanına döndü

Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, 'Sabah Sporu' programında Fenerbahçe'nin Göztepe mağlubiyetini değerlendirdi. Uluç, "Fenerbahçe'nin ne yaptığını anlamak mümkün değil. Orta yapıyorsun, kime yapıyorsun, nereye yapıyorsun? Israrla formsuz Sosa ve maç eksiği olan Mesut'u 11'de. Aykut hoca savunma yapıyor diye kızıyorlardı,Erol hoca onu da yapamıyor. Kadıköy yol geçen hanına döndü." ifadelerinde bulundu. (FB spor haberleri)

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