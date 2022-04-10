FENERBAHÇE - GALATASARAY HABERLERİ | Erman Toroğlu derbinin ilk yarısını yorumladı! "Elinde kırmızı ile oynuyor"
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede sarı lacivertli ekip ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu derbinin ilk 45 dakikasını değerlendirdi. Toroğlu, "Serdar Aziz elinde sarı kart ile oynuyor. Fenerbahçe için çok büyük tehlike. Bir pozisyonda rakibi ile mücadele etti. Topu kaptırsaydı ikinci sarıyı yiyebilirdi. Elinde kırmızı ile oynuyor. İsmail Kartal bir şeyler yapabilir." dedi. | Fenerbahçe - Galatasaray haberleri (FB - GS spor haberi)
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