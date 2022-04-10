FENERBAHÇE - GALATASARAY HABERLERİ | Erman Toroğlu'dan derbi öncesi flaş yorum! "Derbinin favorisi..."
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide karşı karşıya gelecekler. Zorlu maç Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Derbi öncesinde A Spor yorumcusu Erman Toroğlu flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Hiçbir şey hissetmiyorum. Şampiyonluk yoksa ne hissedeceksin? Sadece Fenerbahçe'nin ikinciliği var. Başka bir şey yok. Sanki Fenerbahçe favori deriz ama sonra da derbinin favorisi olmaz deriz." dedi. | Fenerbahçe - Galatasaray haberleri (FB - GS spor haberi)
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