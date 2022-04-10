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Fenerbahçe Galatasaray derbisinde hangi futbolcular öne çıkacak?

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Dev derbi öncesi hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın öne çıkan futbolcularının istatistikleri dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerden Altay Bayındır, Kim Min Jae, Zajc ve Rossi ile sarı-kırmızılılarda Muslera, Marcao, Berkan ve Kerem öne çıkan isimler oldu.

10 Nisan 2022 | 10:03
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