Fenerbahçe Galatasaray derbisinde hangi futbolcular öne çıkacak?
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Dev derbi öncesi hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın öne çıkan futbolcularının istatistikleri dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerden Altay Bayındır, Kim Min Jae, Zajc ve Rossi ile sarı-kırmızılılarda Muslera, Marcao, Berkan ve Kerem öne çıkan isimler oldu.
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