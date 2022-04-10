Kadıköy'de derbi zamanı! Fenerbahçe Galatasaray maçı için geri sayıma geçildi
Süper Lig'de nefesler kesildi gözler Fenerbahçe-Galatasaray derbisine çevrildi. Kadıköy'de oynanacak bu karşılaşma öncesi A Spor yorumcusu Ümit Aktan flaş değerlendirmelerde bulundu. Aktan, "Fenerbahçe Galatasaray derbisinin kırılma pozisyonu orta saha bölgesi olacak. Fenerbahçe'nin bu konuda üstün olduğunu düşünüyorum. Derbide Fenerbahçe'nin avantajlı olduğunu düşünüyorum." dedi.
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