KAYSERİSPOR FENERBAHÇE | Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Hangi Kanalda? Saat kaçta? İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i...
Kayserispor Fenerbahçe CANLI İZLE | Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'un konuğu oluyor. Zorlu mücadele öncesinde sarı lacivertli takım ligi ikinci sırada bitirip UEFA Şampiyonlar Ligi bileti almanın peşinde. Kayserispor ise ligi orta sıralarda bitirmeye çalışıyor. Kanarya sahaya Altay, Novak, Kim Min-Jae, Serdar Aziz, Osayi, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun 11'i ile çıkacak. Müsabaka 2 Nisan Cumartesi günü 16:00'da Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu maç beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Kayserispor - Fenerbahçe maçını CANLI izle...
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