Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? | FB BJK derbi izle
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. F.Bahçe 7 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirmek ve lider Galatasaray'ın kazandığı haftada puan farkının açılmasını engellemek istiyor. Beşiktaş ise 3 maçlık galibiyet serisine bir yenisini ekleyerek rakibiyle puan farkını azaltma peşinde... Peki; F.Bahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? A Spor muhabirleri Ahmet Selim Kul, Furkan Yıldız ve Sercan Dikme iki takımdan son bilgileri aktardı. İşte o sözler...
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