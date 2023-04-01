Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi son gelişmeler!
Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş derbi maçında kozlarını paylaşacak. A Spor muhabirleri Ahmet Selim Kul ve Sercan Dikme de zorlu karşılaşmaya kısa süre kala iki takımdaki son gelişmeleri aktardı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri (FB BJK spor haberi)
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