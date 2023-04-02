FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu: Maç kızarabilir!
Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, kozlarını paylaştı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmanın ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, "İkinci yarıda 3 kırmızı kart verilebilir. Maç koparsa kırmazmayabilir ama kopmazsa kızarabilir. Maç yarı yarıya durmuş faullerle. Halil Umut Meler maçı oynatmaya çalıştı ama baktı olmuyor kartları çıkardı. Maç kızarır gibime geliyor." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe - Beşiktaş haberleri
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