Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde o pozisyona dikkat çekti! "Mesut Özil kırmızı kart görmeliydi"

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi ve dev derbi 2-2 sonuçlandı. A Spor yorumcusu Taner Karaman, maçtaki kritik pozisyonları değerlendirdi. Necip Uysal'ın Mesut Özil ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlandığı pozisyonu değerlendiren Karaman, "Mesut Özil kırmızı kart görmeliydi. Çok net bir pozisyon, rakibin sakatlanmasına neden oluyorsunuz. Fırat Aydınus görebilecek bir konumda, kaçırsa bile VAR'ın uyarması gerekiyordu. Sadece Beşiktaş maçının seyrini değil, haftaya Karagümrük maçının da seyrini etkiliyorsunuz." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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